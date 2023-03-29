Пригожин попросил прокурора Тульской области проверить законность приговора Алексею Москалёву

Российский предприниматель Евгений Пригожин обратился к прокурору Тульской области с просьбой изучить законность приговора, вынесенного Алексею Москалёву, которого разлучили с дочерью Машей из-за уголовного преследования. Внимание на это обратила Baza. Накануне суд назначил ему два года колонии по делу о повторной дискредитации армии (ст. 280.3 УК).

Поводом для проверки Москалёва послужил пацифистский рисунок, который Маша принесла в школу. Позиция девочки по вопросу спецоперации взволновала учителей, поэтому они обратились в полицию. Как итог, Машу отправили в приют, а её отца под домашний арест, из-под которого он сбежал и не явился в суд на оглашение приговора.

Глава ЧВК "Вагнер" и директор "Лиги ветеранов локальных конфликтов и войн" записали совместное обращение, назвав вынесенный Москалёву приговор несправедливым, "особенно ввиду того, что его дочь Маша будет вынуждена расти в приюте", и призвали допустить адвокатов "Лиги" к этому делу на стороне обвиняемого.

"Бойцы ЧВК „Вагнер" защищают интересы Российской Федерации и с честью погибают за нашу Родину и будущее наших детей. После гибели многих из наших товарищей остались их семьи, жены и дети. Зачастую эти дети, не имея других родственников, попадают в детские дома. Мы считаем, что это большая трагедия для России и будущего нашей страны", - говорится в обращении Пригожина.