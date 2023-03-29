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Новости 10:27

ЗакС во втором чтении разрешил самозанятым размещать киоски

фото ЗакС политика ЗакС во втором чтении разрешил самозанятым размещать киоски

На заседании Законодательного собрания 29 марта депутаты во втором чтении одобрили проект закона о праве самозанятых устанавливать нестационарные торговые объекты, передает корреспондент ЗАКС.Ру. 

Сейчас таким правом обладают лишь индивидуальные предприниматели и юридические лица. В случае принятия законопроекта размещать киоски смогут лица, уплачивающие налог на профессиональный доход. Помимо киосков к нестационарным объектам торговли относят тележку, лоток, павильон и палатку. Сейчас в городе на учете стоят более 300 тысяч самозанятых. 

К проекту поступила одна поправка от комитета по законодательству. Депутат Всеволод Беликов пояснил, что хотел бы устранить неопределенность в вопросе проведения ярмарок. Поправку приняли.  

Константин Леньков


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