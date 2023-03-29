ЗакС во втором чтении разрешил самозанятым размещать киоски

На заседании Законодательного собрания 29 марта депутаты во втором чтении одобрили проект закона о праве самозанятых устанавливать нестационарные торговые объекты, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Сейчас таким правом обладают лишь индивидуальные предприниматели и юридические лица. В случае принятия законопроекта размещать киоски смогут лица, уплачивающие налог на профессиональный доход. Помимо киосков к нестационарным объектам торговли относят тележку, лоток, павильон и палатку. Сейчас в городе на учете стоят более 300 тысяч самозанятых.

К проекту поступила одна поправка от комитета по законодательству. Депутат Всеволод Беликов пояснил, что хотел бы устранить неопределенность в вопросе проведения ярмарок. Поправку приняли.

Константин Леньков