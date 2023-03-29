Пермяка оштрафовали на 150 тысяч рублей за оскорбление Путина

Суд в Перми оштрафовал местного общественного деятеля за оскорбление президента РФ. Мужчине инкриминировали административную статью о мелком хулиганстве (ч. 4 ст. 20.1 КоАП РФ), известили в пресс-службе ФССП. Указывается, что данное правонарушение пермяк совершает не в первый раз.

Оскорбительным сочли пост мужчины в социальных сетях, который впоследствии прошёл лингвистическую экспертизу. Согласно её результатам, пермяк оскорбил честь и достоинство президента РФ Владимира Путина и дал личностную оценку его качествам и заслугам.

Суд принял к сведению, что мужчину уже не единожды привлекали к ответственности за подобные правонарушения, и оштрафовал его на 150 тысяч рублей. Горожанин штраф оплатил полностью.