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Новости 12:35

Пермяка оштрафовали на 150 тысяч рублей за оскорбление Путина

фото ЗакС политика Пермяка оштрафовали на 150 тысяч рублей за оскорбление Путина

Суд в Перми оштрафовал местного общественного деятеля за оскорбление президента РФ. Мужчине инкриминировали административную статью о мелком хулиганстве (ч. 4 ст. 20.1 КоАП РФ), известили в пресс-службе ФССП. Указывается, что данное правонарушение пермяк совершает не в первый раз.

Оскорбительным сочли пост мужчины в социальных сетях, который впоследствии прошёл лингвистическую экспертизу. Согласно её результатам, пермяк оскорбил честь и достоинство президента РФ Владимира Путина и дал личностную оценку его качествам и заслугам.

Суд принял к сведению, что мужчину уже не единожды привлекали к ответственности за подобные правонарушения, и оштрафовал его на 150 тысяч рублей. Горожанин штраф оплатил полностью.


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