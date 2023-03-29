Депутаты Ленобласти одобрили перенос столицы региона в Гатчину

Заксобрание Ленобласти 29 марта проголосовало в третьем чтении за внесение изменений в Устав региона, наделяющих Гатчину статусом местной столицы, сообщил портал 47news.

"Столицей Ленинградской области является город Гатчина Ленинградской области", — приводит формулировку внесенной в Устав статьи интернет-издание.

В ходе заседания справоросс Александр Перминов поинтересовался, стоит ли теперь говорить о необходимости переноса органов госвласти Ленобласти в Гатчину. В ответ комитета правового обеспечения Лариса Красненко указала, что в Уставе указаны Петербург и Гатчина в качестве городов, в которых можно размещать ведомства.

За внесение поправки проголосовали 40 депутатов.

Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко пообещал, что свое столетие в 2027 году регион будет отмечать со столицей в Гатчине. При этом закон о присвоении городу соответствующего статуса он подписал еще два года назад. Всё это время решение оставалось не закрепленным в Уставе региона.

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