Серов сообщил о гибели в зоне СВО мобилизованного из Фрунзенского района

Глава Фрунзенского района Петербурга Константин Серов рассказал в соцсетях, что вручил орден Мужества родным Михаила Рoманoва, погибшего в зоне СВО.

"С началом частичной мобилизации Михаил Сергеевич отказался от положенной ему отсрочки и отправился на фронт. Он стал настоящим защитником Отечества и патриотом своей страны. Михаил не отступил, когда пришло время встать на защиту своей Родины и мирных жителей Донбасса. 10 октября в боях за Марьинку Михаил Романов погиб в бою с националистами", - написал Серов.

Орден Мужества петербуржец получил посмертно.

Ранее стало известно о гибели в зоне СВО добровольца из поселка Песочный Нелсона Багдасаряна.

Фото: ВКонтакте/Константин Серов