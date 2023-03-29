Обвинение запросило московскому пенсионеру семь лет лишения свободы по делу о фейках про армию

В ходе прений в Тимирязевском суде Москвы прокурор запросила семь лет лишения свободы 62-летнему пенсионеру Михаилу Симонову, сообщила 29 марта "Медиазона"*. Житель столицы обвиняется в распространении фейков о Вооруженных силах по мотивам политической ненависти (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

В вину Симонову ставится публикация постов во "ВКонтакте" с высказываниями о спецоперации на Украине, смысл которых противоречит официальной позиции Министерства обороны. Прокурор заявила, что подсудимый не проверял публикуемую информацию, игнорируя при этом официальные заявления российских властей. При этом он действовал якобы намеренно, руководствуясь ненавистью к властям, добавила она.

Симонов несколько лет жил в Белоруссии, в марте прошлого года прибыл в Москву, где и был задержан. В ноябре Гагаринский суд Москвы поместил его в СИЗО.

Сегодня же Московский районный суд Петербурга приговорил к 5,5 годам колонии копателя Олега Белоусова по делу о распространении фейков об армии (ст. 207.3 УК РФ) и публичных призывах к экстремизму (ст. 280 УК РФ). Перед этим прокурор запрашивал для него 9,5 лет лишения свободы.

*Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов