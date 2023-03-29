Бастрыкин поставил на контроль ситуацию со сносом флигеля в Адмиралтейском районе

Глава Следственного комитета поставил на контроль проверку по обращению противников сноса флигеля на улице Егорова в Адмиралтейском районе, известили вечером 29 марта в информационном центре СК России.

В Следкоме рассказали, что Бастрыкин отреагировал на обращение петербуржцев, протестующих против демонтажа здания. Ранее горожане попросили председателя СК обратить внимание на ситуацию с демонтажем постройки, пожаловавшись на угрозу обрушения окружающих зданий и шахты метро, а также на закрытие детского сада. "Обеспокоенные граждане полагают, что разрешение на производство указанных работ выдано с нарушением установленной процедуры", — отметили в ведомстве.

В связи со сносом флигеля Главное следственное управление СК по Петербургу организовало процессуальную проверку. О ее результатах и.о. главы ГСУ Олег Бобков должен будет доложить Бастрыкину.

"Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", — сообщили в СК.

Ранее стало известно о проведении доследственной проверки по факту демонтажных работ.

Здание на улице Егорова, 23Б, по документам числится построенным в 1930 году. При этом градозащитники полагают, что это дореволюционный дом, а разница в датах может быть результатом фальсификации данных.

Фото: Градозащитный пресс-центр