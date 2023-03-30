Горсуд вернул экс-сенатора Сабадаша в СИЗО

Городской суд Петербурга решил возвратить бывшего сенатора Александра Сабадаша из-под домашнего ареста обратно под стражу, сообщила вечером 29 марта объединенная пресс-служба судов Северной столицы. Вне стен СИЗО обвиняемый в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) Сабадаш пребывал всего несколько дней.

На заседание подсудимый пришел с вещами. Защита добивалась возможности оставления Сабадаша под домашним арестом, упирая в том числе на состояние его здоровья. Также они указывали, что вменяемое их подзащитному относится к предпринимательской деятельности, срок давности истек по семи эпизодам, а сам экс-сенатор якобы погасил нанесенный ущерб.

"В целом, защита говорила о том, что все доводы представления не подтверждены материалами дела и не соответствуют действительности. Обвинение, что подтверждены и соответствуют", — уточнила позиции сторон судебная пресс-служба.

Суд изменил меру пресечения и вернул Сабадаша в СИЗО до 22 мая. "Я даже расстроился, когда меня выпустили", — отметил подсудимый.

Неделей ранее Смольнинский райсуд смягчил меру пресечения экс-сенатору и отправил его под домашний арест. Подобное решение встретило протест гособвинения, которое обратилось в Горсуд с ходатайством о его отмене.