"Ни у кого ничего не появилось": Единороссы из ЗакСа готовы рассказать о своих доходах

Лидер фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Петербурга Павел Крупник рассказал ЗАКС.Ру, что вместе с однопартийцами готов дать исчерпывающую информацию о своих доходах и имуществе, если к нему обратятся с такой просьбой. Он добавил, что некоторые парламентарии решили обнародовать декларации не дожидаясь вопросов.

- Что касается меня лично - если кто-то заинтересуется моей декларацией, то я отвечу на любой вопрос. Мне нечего скрывать, как и коллегам по фракции. Ни у кого ничего не появилось. Если есть такая постановка на федеральном уровне, то мы последовательно работаем по ней. Персонально вы можете обратиться к любому члену фракции "Единая Россия". Попросить данные его декларации. Я думаю, отказов не будет. Многие из них приняли решение выложить свои декларации, не дожидаясь вопросов. Не мы были инициатором этого вопроса, поверьте, - сказал Крупник.

Представители остальных партий, представленных в Заксобрании, также заявили о намерениях рассказать о своих доходах. Председатель парламента Александр Бельский рассказал, что также не собирается держать эту информацию в секрете.

"Ну, я этого и не скрываю", - заявил Бельский.

Напомним, в марте городской парламент принял закон, по которому декларации депутатов будут публиковаться в обобщенном виде, без конкретного указания дохода того или иного человека. Отчитываться перед надзорными органами они по-прежнему обязаны. Федеральный закон был принят Госдумой в конце января.

Константин Леньков