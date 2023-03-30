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Новости 13:08

Власти Ленобласти сообщили о переводе всех социально значимых услуг в онлайн-формат

фото ЗакС политика Власти Ленобласти сообщили о переводе всех социально значимых услуг в онлайн-формат

К настоящему моменту жителям Ленинградской области доступны в электронном формате 100 % социально значимых услуг, сообщили 30 марта в администрации региона. Воспользоваться ими можно при обращении на портал "Госуслуги".

"На федеральном портале "Госуслуги" жителям Ленинградской области доступны 90 массовых социально значимых услуг регионального и муниципального уровней онлайн", — процитировали в пресс-службе заявление главы областного комитета цифрового развития Андрея Сытника.

Самыми востребованными услугами в прошлом году оказались назначение ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет, пособия ребенку из малообеспеченной семьи и прием лесных деклараций.

Всего в Единой системе идентификации и аутентификации зарегистрированы 1,7 миллиона жителей Ленобласти, что соответствует 91 % от общего их числа. При этом в 2022 году этот показатель вырос на 5 %, отметили в региональной администрации.

Ранее представители фракции "Новые люди" в Госдуме предложили оценивать работу чиновников и депутатов посредством тайного голосования на "Госуслугах". В минувший понедельник президент Владимир Путин распорядился проработать вопрос использования цифровых удостоверений, выдавать которые планируется через "Госуслуги".


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