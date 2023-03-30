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Новости 14:16

Более 70 случаев кори выявлено в Ленобласти

фото ЗакС политика Более 70 случаев кори выявлено в Ленобласти

К настоящему моменту зафиксировано 74 случая заболевания корью в Ленинградской области, заявила 30 марта глава отдела эпиднадзора регионального управления Роспотребнадзора Лидия Буц. По ее словам, сейчас ситуация с распространением вируса стабилизирована.

"На сегодняшний день у нас 74 лабораторно подтвержденных случая кори, активных очагов нет. Наблюдение за очагами активное остановлено, но оно продолжается, потому что на территории было зарегистрировано достаточное большое количество случаев", — цитирует специалиста ТАСС.

Буц уточнила, что первые случаи заболевания корью в Ленобласти были завозными.

В Петербурге сейчас зарегистрировано более 10 случаев кори, следует из слов замначальника отдела эпиднадзора городского управления Роспотребнадзора Оксаны Самариной.

Ранее стало известно о том, что кампания по подчищающей вакцинации от кори стартует в Петербурге с 1 апреля. В Ленобласти она начнется двумя днями позже.


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