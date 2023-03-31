Смольный ищет подрядчика для ремонта фасадов "дома с Мефистофелем"

Петербургские чиновники объявили конкурс на проведение капитального ремонта дома 24 по Лахтинской улице, известного как "дом с Мефистофелем", сообщает пресс-служба Смольного.

Стоимость восстановления и монтажа сбитой восемь лет назад скульптуры оценивается примерно в 3 млн рублей. До ее установки в доме 1911 года постройки необходимо будет провести целый комплекс работ, которые проконтролирует КГИОП. На финальном этапе копию Мефистофеля должны будут огрунтовать и покрасить.

"Это позволит нам гарантировать детальное сходство новой скульптуры с оригиналом, которому дали вторую жизнь в стенах выставочного зала", - пояснили в Фонде капитального ремонта.

В Смольном планируют подвести итоги аукциона 10 апреля и до мая подписать госконтракт с подрядчиком.

Напомним, что акт вандализма обернулся для его виновников штрафом в 664 тысячи рублей. В прошлом году фрагменты оригинального горельефа, вернувшиеся к градозащитникам, выставили в Петербургском центре культурного наследия имени академика Б. Б. Пиотровского.