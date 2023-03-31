Россельхознадзор попросил Армению прекратить поставки молочной продукции в РФ

Российские чиновники добиваются прекращения поставок молочной продукции, произведенной в Армении. С соответствующей просьбой в Ветеринарную службу Армении обратился Россельхознадзор, о чем говорится на сайте последнего. Российское ведомство рассчитывает на то, что с 5 апреля сертификация "молочки" в Россию со всех предприятий Армении будет приостановлена.

"Возможность возобновления поставок будет обсуждена дополнительно, по итогам проведенной армянской стороной работы по устранению выявленных нарушений", - гласит текст сообщения.

Накануне армянские официальные лица заявили, что внутренние проверки не выявили каких-либо дефектов в производимой республикой молочной продукции.

Ранее руководство Армении решило присоединиться к Римскому статуту Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест российского президента. На позицию Еревана резко отреагировал МИД, предупредивший коллег о крайне негативных последствиях такого решения.