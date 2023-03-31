Депутаты "Справедливой России" в Госдуме выложили в открытый доступ свои декларации

Фракция "Справедливая Россия - За правду" в Государственной думе решила самостоятельно опубликовать свои отчеты о доходах и имуществе за 2022 год, сообщили в партии. На своем сайте эсеры разместили документы всех федеральных депутатов.

"Мы считаем, что парламентарии должны сохранять открытость, потому что избирателю важно понимать имущественный статус народных избранников, видеть источники доходов, уровень доходов, и, самое важное, законность этих доходов и приобретаемого имущества", - цитируется на сайте партии ее лидер Сергей Миронов.

В его декларации за 2022 год в собственности появиалсь квартира на 38,1 кв.м. Все также Миронов владеет автоприцепом МЗСА и пользуется квартирой на 120 кв.м. Доход лидера эсеров с 5,7 млн рублей в 2021 году до 8,8 млн рублей в 2022 году.

Практически без изменений осталась декларация Елены Драпеко. Она все так же владеет двумя земельными участками с общей площадью 1,6 тысяч кв.м., тремя квартирами общей площадью 353,2 кв.м, садовым домом в 105 кв.м, машиноместом, автомобилем Toyota Auris и частью газопровода. Доход Драпеко вырос на 1 млн рублей до 9,5 млн рублей. В пользовании у нее теперь не одна квартира, а две: на 77,3 кв.м и 71,4 кв.м.

У депутата Олега Нилова доход увеличился почти на 2 млн до 7,4 млн рублей. Список собственности у него не изменился: земельный участок на 2,5 тысяч кв.м, жилой дом на 248,8 кв.м, автомобиль Volkswagen Amarok, Chevrolet Niva, автоприцеп и снегоход Bombardier SKI-DOO Scandic. В пользовании у Нилова две квартиры и два земельных участка.

Напомним, ранее Государственная дума приняла законопроект, по которому декларации депутатов теперь публикуются в обезличенном виде. Ряд парламентариев выступили против инициативы и пообещали самостоятельно обнародовать свои отчеты в прежнем виде. Подробнее о новых правилах декларирования доходов депутатов - в материале ЗАКС.Ру.

София Саттарова