"Возможны злоупотребления": Бельский высказался против нерегламентируемой парковки инвалидов

Депутаты Заксобрания изучат вопрос с парковочными местами для маломобильных граждан, пообещал спикер городского парламента Александр Бельский. Он отметил, что петербуржцы с инвалидностью жалуются на нехватку бесплатных мест для машин перед социальными учреждениями, но в то же время выступил против идеи позволить таким гражданам парковку без ограничений.

В своем Telegram-канале 1 апреля Бельский уточнил, что считает "жизненно необходимой" возможность маломобильных граждан парковаться у поликлиник, центров реабилитации и других социальных учреждений. "На мой взгляд, мало просто выделить 10% от общего количества мест, как определено федеральным законом", — написал он и пообещал "сделать акцент" на этом вопросе при рассмотрении проектов на эту тему в дальнейшем.

В то же время Бельский скептически высказался об идее разрешить маломобильным горожанам парковаться без ограничений. "Реальность такова, что возможны злоупотребления", — заявил он, сославшись на опыт других городов. Спикер уточнил, что пользоваться местами для инвалидов могут, в том числе, перевозящие их водители на собственных машинах.

"Если изменить правило десяти процентов, машин-перевозчиков станет так много, что место на парковке мы не найдем", — резюмировал парламентарий.

Ранее губернатор Александр Беглов распорядился проработать вопрос о предоставлении дополнительных парковочных разрешений семьям с четырьмя и более детьми. Между тем, на прошлой неделе чиновники приступили к обходам Петроградской стороны в рамках подготовки к открытию там зоны платной парковки. Последнее намечено на 1 июля, а с 1 октября к зоне должен присоединиться и Василеостровский район. Сейчас в зону платной парковки входят Адмиралтейский и Центральный районы города.