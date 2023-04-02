В Петербурге открылась выставка народного творчества против КРТ

В воскресенье, 2 апреля в Петербурге начала работу выставка, на которой представлены работы горожан, выступающих за отмену закона о комплексном развитии территорий. Среди экспонатов можно увидеть рисунки, коллажи, а также различные поделки. Открытие проходило в закрытом формате, гостям заранее присылали приглашения. Мероприятие оказалось не многолюдным - туда пришли порядка 10-15 человек.

Выставка началась с награждения самых активных участников конкурса "Котэ против КРТ". Петербуржцам предложили фотографировать своих питомцев на фоне табличек с критикой закона. Затем собравшимся показали короткий видеоролик, в котором была нарезка народного творчества на тему отмены КРТ: различные стишки, частушки и песни.

Вдоль стен были развешаны различные коллажи на тему КРТ: фотографии с животными, короткие стихи, а также миниатюра, на которой игрушечный Годзилла помогает сносить "хрущевки". Рядом стояла небольшая собачья будка, которую предлагалось сдавать в аренду тем, кто может пострадать от закона о комплексном развитии территорий. Помимо панельных домов, отдельная часть выставки была посвящена уже снесенным историческим зданиям.

Также с короткой лекцией выступил архитектор Сергей Зимин, который рассказал о перспективах ремонта панельных "хрущевок" и заграничном опыте адаптации домов такого типа под современное использование.

После окончания "официальной" части, гостей пригласили за стол пить чай и петь песни под гитару.

Напомним, волна недовольства законом не стихает с лета 2022 года. Из-за критики губернатор Беглов предложил приостановить действие некоторых положений закона до 2024 года, чтобы подготовить поправки к документу. Владельцы квартир в "хрущевках" выступают против поправок и требуют полной отмены закона о КРТ.









Константин Леньков