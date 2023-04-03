Беглов обратился к петербуржцам в связи с гибелью Татарского

Губернатор Александр Беглов выступил с заявлением в связи со смертью военкора Владлена Татарского в результате взрыва в петербургском кафе Street Food Bar. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего и охарактеризовал произошедшее как "бесчеловечное, чудовищное преступление".

"Трагедия случилась накануне годовщины теракта в петербургском метро. И тогда, и сейчас преступники пытались посеять страх в нашем обществе. Но они ничего не добьются! Россия — страна сильных людей", — говорится в обращении Беглова.

Татарского губернатор назвал "мужественным и сильным патриотом" и "глубоким и ярким журналистом". Он пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и заверил, что "ответом врагам России будет наше единство".

Причиной смерти Татарского стал взрыв в кафе на Университетской набережной, прогремевший вечером 2 апреля. По факту происшествия возбуждено уголовное дело об убийстве общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК РФ), МВД объявило в розыск петербурженку Дарью Трепову по подозрению в причастности к инциденту. По данным комздрава, в городские стационары поступил 31 пострадавший при взрыве, восемь из них находятся в тяжелом состоянии.