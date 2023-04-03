Беглов почтил память жертв теракта в петербургском метро

По случаю шестой годовщины со дня теракта в петербургской подземке на станцию "Технологический институт" спустились представители различных ветвей власти. Свой траурный букет цветов принес и губернатор Александр Беглов, рассказавший о впечатлениях от трагедии в собственном Telegram-канале.

"Наши чувства в тот день менялись с огромной скоростью – недоумение, попытка осознать случившееся, боль, ярость и, наконец, желание понять – что я могу сделать в этой ситуации, чем помочь? Мы как никогда раньше почувствовали – город – наш общий дом, а мы, петербуржцы – семья. И когда приходит беда – она одна на всех", - гласит рассказ чиновника.

В контексте событий апреля 2017 года Беглов упомянул взрыв в кафе на Университетской набережной, случившийся накануне вечером. По мнению Беглова, террористы вновь попытались запугать петербуржцев, однако это оказалось безуспешным.

Напомним, что теракт шестилетней давности, осуществленный смертником на перегоне между "Сенной площадью" и "Технологическим институтом", унес жизни 15 граждан. Признанные виновными в преступлении получили длительные сроки заключения, а его организатор получил пожизненное лишение свободы.

фото: Александр Беглов / Telegram