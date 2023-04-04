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"Спасибо главнокомандующему Путину В.В. за госнаграду": Блог убитого Татарского продолжили вести неизвестные

фото ЗакС политика "Спасибо главнокомандующему Путину В.В. за госнаграду": Блог убитого Татарского продолжили вести неизвестные

В Telegram-канале убитого военкора Владлена Татарского (Максима Фомина) разместили благодарность президенту Владимиру Путину за посмертно врученный орден Мужества.

"Спасибо главнокомандующему Путину В.В. за государственную награду", - написали не представившиеся граждане.

Неизвестные известили, что продолжат вести блог, публикуя в нём "видео и постами Владлена, которые не потеряли свою актуальность".

Напомним, что Татарский, активно освещавший СВО, погиб на своем творческом вечере в результате взрыва, случившегося в кафе на Университетской набережной. Утром в понедельник, 3 апреля, силовики задержали подозреваемую в причастности к инциденту Дарью Трепову. Её допросили и затем увезли в Пулково:  меру пресечения 26-летней фигурантке дела определит Басманный суд Москвы. Ранее СК переквалифицировал дело с убийства общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК) на теракт (ч. 3 ст. 205 УК).


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