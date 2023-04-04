"Справедливая Россия" предложила устаналивать зону платных парковок законом

Фракция "Справедливая Россия - За правду" в Законодательном собрании Петербурга подготовила законопроект о передаче от правительства парламенту полномочий по регулированию платных парковок в городе. Об этом ЗАКС.Ру сообщили в пресс-службе депутата от фракции Михаила Амосова.

Согласно документу (есть в распоряжении редакции), ЗакСу добавляют полномочия по принятию законов о порядке создания и использования платных парковок, а также о методике расчёта и максимальному размеру платы за них. Сейчас этим занимается исполнительная власть.

У правительства эти полномочия забирают, следует из документа. При этом, исполнительная власть обязана будет подготавливать проекты законов о стоимости парковок, сказано в инициативе эсеров.

"Надо эти вопросы обсуждать с законодателями. Зоны платной парковки должны устанавливаться законом Санкт-Петербурга по аналогии с Законом "О зеленых насаждениях общего пользования". Как только перечень городских скверов и парков стал корректироваться законом, порядка стала больше. То же касается установления тарифов. Это должно обсуждаться с представителями граждан, которыми являются депутаты", - передала пресс-служба мнение Амосова.

Депутат указал на то, что правительство Петербурга определяет установку платных парковок у социально значимых и спортивных объектов и определяет их время работы в выходные и праздничные дни. Хотя в федеральном законодательстве сказано, что это все определяется законом субъекта, отметил Амосов.

Напомним, ранее комитет по транспорту заявил о намерении расширить зону платных парковок в центре Петербурга. Речь идет об Адмиралтейском и Центральном районах.

София Саттарова