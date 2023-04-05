Володин и главы думских фракций предложили увеличить налоговый вычет на обучение и лекарства

На рассмотрение Государственной думы 5 апреля поступил законопроект об увеличении налогового вычета на обучение детей, а также по расходам на собственное обучение россиян, их лечение и закупку лекарств. Авторами документа выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин и главы всех представленных в парламенте фракций, а также первый зампред комитета по бюджету и налогам Ольга Ануфриева.

Проект предполагает повышение предельной величины вычета по налогу на доходы физических лиц на обучение детей с нынешних 50 тысяч рублей до 110 тысяч рублей. Величину максимального налогового вычета на собственное обучение, лечение и покупку медикаментов предлагается поднять со 120 до 150 тысяч рублей.

"Увеличение размеров социальных налоговых вычетов повышает уровень софинансирования некоторых социально значимых расходов граждан, "чтобы в семейных бюджетах было больше средств, а семьи могли решать самые важные, насущные проблемы"", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Также авторы документа предложили применять повышающий коэффициент 1,5 к расходам на приобретение отечественного высокотехнологичного оборудования. Как полагают депутаты, это позволит стимулировать производство и спрос на российскую продукцию.

Ранее комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками поддержал инициативу о лишении гражданства за дискредитацию армии и создание угрозы нацбезопасности. Также в среду представители "Новых людей" предложили уменьшить продолжительность январских нерабочих праздничных дней ради увеличения их количества в мае.