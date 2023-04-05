Госдума может запретить подросткам вейпы уже на следующей неделе

Государственная дума может уже 11 апреля принять закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним, заявил в среду председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он поручил проработать этот вопрос с тем, чтобы рассмотреть планируемый проект сразу в трех чтениях.

"Мы в срочном порядке готовим закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних", — приводит заявление Володина пресс-служба Госдумы. Спикер заострил внимание на том, что законопроект будет касаться не только никотиносодержащих вейпов, но и других подобных устройств. Речь идет, в частности, о запрете рекламы и размещения вейпов на полках магазинов, отметил он.

Володин выразил намерение рассмотреть поправки 11 апреля "в первом [чтении] и в целом". После принятия закона он собрался внести поправки в налоговое законодательство с тем, чтобы заметно увеличить величину акцизов на вейпы. При этом он отметил необходимость проработки решений в этом направлении с учетом того, что Россия входит в состав ЕАЭС наряду с Казахстаном и Белоруссией, а в этих странах вейпы разрешены.

Ранее сообщалось о намерении петербургского Заксобрания проработать вопрос ограничения продажи электронных сигарет. В конце марта городской парламент запретил в третьем чтении продавать детям зажигалки и газовые баллоны.