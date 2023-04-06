Петербуржец получил условный срок за причинение полицейскому морального вреда и физической боли

Приморский районный суд Петербурга огласил приговор Юрию Гущину, против которого было возбуждено уголовное дело о применении к представителю власти опасного для жизни или здоровья насилия (ч. 2 ст. 318 УК РФ). По сообщению объединенной пресс-служб городских судов, петербуржец получил условный срок с взысканием компенсации морального вреда в пользу потерпевшего.

Инцидент с участием Гущина произошел в прошлом году июньским вечером на участке по Богатырскому проспекту. Сопротивляясь попытке инспектора патрульно-постовой службы доставить его в отделение, гражданин ударил силовика в область головы. Этим он причинил последнему "моральный вред, физическую боль и телесные повреждения в виде тупой травмы носа, что расценивается как легкий вред здоровью", передает судебная пресс-служба.

Сам Гущин вину признал частично и заявил, что ударил правоохранителя без умысла и случайно, когда пытался высвободить руку от захвата.

Суд учел наличие у горожанина тяжелого хронического заболевания, отсутствие судимостей и замечаний по месту жительства. В качестве наказания ему назначили два года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком, а также выплату компенсации морального вреда потерпевшему в размере 15 тысяч рублей.

Ранее Красногвардейский суд приговорил к реальному сроку в колонии мигранта, ударившего сотрудника ДПС. Также в понедельник суд заочно приговорил к восьми годам лишения свободы водителя, сломавшего нос главе МО № 72 Павлу Швецу в декабре 2021 года.