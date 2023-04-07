Петербургская прокуратура оценила в полмиллиона рублей сломанную на гололеде лодыжку

Прокурор Красносельского района обратился в суд с иском о защите прав местной 54-летней жительницы, пострадавшей при падении на гололеде. Полученный петербурженкой перелом лодыжки оценили в 500 тысяч рублей.

В конце 2022 года жительница Петербурга поскользнулась у парадной дома № 6 по улице Пионерстроя. Пострадавшей потребовалась госпитализация, в поликлинике ей диагностировали перелом лодыжки правой голени.

"Проверка прокуратуры показала, что падение пострадавшей произошло вследствие ненадлежащей уборки территории многоквартирного дома от наледи ООО "Комфорт Северо-Запад"", — сообщили в надзорном ведомстве.

Прокурор Красносельского района обратился в суд с требованием взыскать с компании полмиллиона рублей компенсации морального вреда в пользу пострадавшей. Исковое заявление находится на рассмотрении суда, отметили в надзорном ведомстве.

В конце марта прокурор Калининского района затребовал 800 тысяч рублей компенсации пенсионеру, сломавшему ногу на гололеде у остановки общественного транспорта. Спустя несколько дней суд взыскал 200 тысяч рублей с ГУДП "Центр" в пользу пожилой петербурженки, сломавшей ребро из-за плохой уборки тротуаров от снега и льда.