Петербурженка получит 200 тысяч рублей компенсации за перелом ребра при падении на гололеде

Суд в Петербурге взыскал с ГУДП "Центр" 200 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу 67-летней петербурженки, пострадавшей при падении на гололеде, сообщили в городской прокуратуре.

Ставший причиной судебного разбирательства инцидент произошел в конце января прошлого года на тротуаре у дома № 7 по улице Правды. Как сообщается, при падении пенсионерка получила закрытый перелом ребра.

По факту произошедшего прокуратура Центрального района провела проверку. "Причиной падения стало ненадлежащее исполнение СПБ ГУДП "Центр" обязанностей по содержанию территории, уборке снега и наледи", — пришли к выводу в надзорном ведомстве.

В связи с возрастом пострадавшей и неудовлетворительным состоянием ее здоровья прокуратура обратилась в суд с требованием выплаты ей компенсации морального вреда. Суд требование удовлетворил, взыскав с предприятия 200 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что городская прокуратура потребовала 800 тысяч рублей компенсации пенсионеру, поскользнувшемуся на остановке в Калининском районе.