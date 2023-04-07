В Петербурге не планируется электронных повесток в весенний призыв

Врио начальника организационно-мобилизационного управления штаба Западного военного округа, полковник Игорь Головач во время пресс-конференции 7 апреля заявил, что повестки в ЗВО будут рассылать в обычном, бумажном формате, а не электронном.

- В настоящее время соответствующих указаний и разъяснений не поступало, но при поступлении оперативная информация по изменению порядка оповещений незамедлительно будет доведена до граждан через военный комиссариат и военно-учетных работников образовательных организаций, а также через СМИ, - заявил Головач.

В конце марта в Генштабе заявили, что в течение года повестки начнут рассылать в электронном виде. После этого в Госдуме поспорили, будет ли такой формат уведомления призывников приравниваться к бумажным повесткам. В Совете Федерации напомнили, что по закону повестки должны вручаться лично.

Константин Леньков