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Новости 13:58

В Петербурге собираются призвать около 2,8 тысячи "срочников"

фото ЗакС политика В Петербурге собираются призвать около 2,8 тысячи "срочников"

Весной на срочную службу собираются призвать 2,8 петербуржцев, рассказал 7 апреля врио начальника организационно-мобилизационного управления штаба ЗВО, полковник Игорь Головач. В Ленобласти — порядка 1,7 тысячи. 

Головач уточнил, что призванных молодых людей не будут отправлять в зону проведения специальной военной операции на Украине.

Ранее врио военного комиссара города Ильфат Абзалов заявлял, что в Петербурге собираются призвать порядка трех тысяч человек. Всего в Западном военном округе хотят набрать в весенний призыв порядка 50 тысяч человек. Их будут вызывать в военкоматы с помощью бумажных повесток, а не электронных. 

Константин Леньков


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