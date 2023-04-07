В Петербурге собираются призвать около 2,8 тысячи "срочников"

Весной на срочную службу собираются призвать 2,8 петербуржцев, рассказал 7 апреля врио начальника организационно-мобилизационного управления штаба ЗВО, полковник Игорь Головач. В Ленобласти — порядка 1,7 тысячи.

Головач уточнил, что призванных молодых людей не будут отправлять в зону проведения специальной военной операции на Украине.

Ранее врио военного комиссара города Ильфат Абзалов заявлял, что в Петербурге собираются призвать порядка трех тысяч человек. Всего в Западном военном округе хотят набрать в весенний призыв порядка 50 тысяч человек. Их будут вызывать в военкоматы с помощью бумажных повесток, а не электронных.

Константин Леньков