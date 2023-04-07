Прокуратура Москвы проверит Валерия Меладзе на предмет финансирования ВСУ

Прокуратура Москвы займется проверкой певца Валерия Меладзе на предмет финансирования Вооруженных сил Украины, сообщил 7 апреля ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В настоящее время прокуратуре Москвы поручено проведение проверки в отношении Меладзе В. Ш. на предмет оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины", — сообщил собеседник агентства, уточнив, что соответствующее поручение поступило из Генпрокуратуры.

Обращение в Генпрокуратуру исходило от главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина, утверждает агентство. Общественник отмечал, что Меладзе якобы критиковал СВО, а также произнес лозунг украинских националистов на корпоративе в ОАЭ.

В марте на Меладзе жаловался общественный деятель Антон Коробков-Землянский, он обращался в Следственный комитет и ГУ МВД по Москве.

Накануне глава ФПБК Бородин попросил генерального прокурора Игоря Краснова проверить высказывания солистки группы "Ночные снайперы" Дианы Арбениной по статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП РФ). Автор жалобы уточнил, что исполнительница "неоднократно критиковала принятые государственными органами и президентом РФ решения и политику в отношении специальной военной операции", но при этом не свернула концертную деятельность.