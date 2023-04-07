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Новости 14:24

Прокуратура Москвы проверит Валерия Меладзе на предмет финансирования ВСУ

фото ЗакС политика Прокуратура Москвы проверит Валерия Меладзе на предмет финансирования ВСУ

Прокуратура Москвы займется проверкой певца Валерия Меладзе на предмет финансирования Вооруженных сил Украины, сообщил 7 апреля ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В настоящее время прокуратуре Москвы поручено проведение проверки в отношении Меладзе В. Ш. на предмет оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины", — сообщил собеседник агентства, уточнив, что соответствующее поручение поступило из Генпрокуратуры.

Обращение в Генпрокуратуру исходило от главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина, утверждает агентство. Общественник отмечал, что Меладзе якобы критиковал СВО, а также произнес лозунг украинских националистов на корпоративе в ОАЭ.

В марте на Меладзе жаловался общественный деятель Антон Коробков-Землянский, он обращался в Следственный комитет и ГУ МВД по Москве.

Накануне глава ФПБК Бородин попросил генерального прокурора Игоря Краснова проверить высказывания солистки группы "Ночные снайперы" Дианы Арбениной по статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП РФ). Автор жалобы уточнил, что исполнительница "неоднократно критиковала принятые государственными органами и президентом РФ решения и политику в отношении специальной военной операции", но при этом не свернула концертную деятельность.


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