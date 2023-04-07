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Новости 18:52

Следствие предъявило обвинение в шпионаже американскому журналисту Гершковичу

фото ЗакС политика Следствие предъявило обвинение в шпионаже американскому журналисту Гершковичу

Следователи ФСБ предъявили официальное обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ) журналисту The Wall Street Journal американцу Эвану Гершковичу, сообщил 7 апреля "Интерфакс". Гражданин США был задержан 30 марта в Екатеринбурге и в тот же день арестован в Москве.

"Гершковичу предъявлено обвинение", — сообщил "Интерфаксу" знакомый с ситуацией источник.

По версии ФСБ, Гершкович собирал представляющие государственную тайну сведения о работе одного из предприятий военно-промышленного комплекса. При этом он якобы руководствовался заданием властей США.

Как сообщил ТАСС, предъявленные ему обвинения Гершкович отверг. "Он категорически отверг все обвинения и заявил, что занимался в России журналистской деятельностью", — рассказал собеседник агентства. От более подробного рассказа он воздержался, сославшись на требования секретности.

По предъявленным Гершковичу обвинениям ему может грозить до 20 лет лишения свободы. Комментируя его задержание, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что журналиста "взяли с поличным", и при этом выражал уверенность, что прочие сотрудники зарубежных СМИ находятся в России в безопасности.


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