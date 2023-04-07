Росстат: ВВП России снизился на 2,1 процента по итогам 2022 года

Российская экономика снизилась в 2022 году на 2,1 %, следует из опубликованных 7 апреля данных Росстата.

"ВВП за 2022 год в соответствии со второй оценкой составил в абсолютном выражении 153, 435 триллиона рублей, индекс физического объема ВВП относительно 2021 года — 97,9 %, индекс-дефлятор по отношению к ценам 2021 года — 115,8 %", - говорится в сообщении статистического ведомства.

Снижение ВВП в IV квартале составило 2,7 % в годовом выражении. Это ниже показателей III квартала (-3,5 %) и II квартала (-4,5 %) 2022 года, приведенных относительно аналогичных периодов 2021 года. Согласно материалам Росстата, положительная динамика наблюдалась в прошлом году только в I квартале, когда ВВП вырос на 3 %.

По итогам 2022 года оптовая и розничная торговля просела на 12,7 %, водоснабжение и водоотведение, сбор и утилизация отходов — на 6,8 %, а добавленная стоимость в обрабатывающих производствах уменьшилась на 2,5 %. В то же время на 6,7 % выросло сельское хозяйство, на 5 % — строительство, гостиницы и туризм прибавили 4,3 %, а госуправление — 4,1 %.

Ранее стало известно, что в I квартале 2023 года количество банкротов в России выросло на 40,3 % относительно аналогичного периода в прошлом году. Также, согласно данным Минфина, дефицит российского бюджета в январе-марте составил 2,4 триллиона рублей.

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