На Троекуровском кладбище проходит церемония прощания с военкором Татарским

На территории столичного Троекуровского кладбища проходит церемония прощания с погибшим при теракте в ресторане в Петербурге военным корреспондентом Владленом Татарским. Трансляцию с места событий ведёт РИА Новости.

У входа в траурный зал собралась большая толпа из желающих проститься с военкором.

Церемонию уже посетили различные политики и общественные деятели: например, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, предприниматель Евгений Пригожин, Аким Апачев и другие.

Взрыв в кафе Street Food Bar №1 в Петербурге прогремел вечером 2 апреля, в результате инцидента скончался Татарский, ещё более 40 человек получили ранения различной степени тяжести. Впоследствии силовики задержали 26-летнюю горожанку Дарью Треповову. По версии следствия, на творческом вечере военкора в баре именно она преподнесла ему в качестве подарка бюст с заложенным внутри взрывным устройством. Более подробно об аресте петербурженки читайте в материале ЗАКС.Ру.