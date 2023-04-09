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В России хотят учредить литературную премию имени Татарского

фото ЗакС политика В России хотят учредить литературную премию имени Татарского

На вечере в память о погибшем военкоре Владлене Татарском в Российской национальной библиотеке инициативная группа предложила создать литературную премию его памяти. Предполагается, что награда будет адресована авторам, пробующим себя в жанре военной прозы и публицистики. Писатель Герман Садулаев выразил надежду, что вручать премию начнут уже со следующего года.

"Я считаю, что такая премия нужна для того, чтобы выделять и отмечать военную прозу, публицистику военкоров на регулярные основе. И имя Владлена Татарского, Максима Фомина, как нельзя лучше подходит для того, чтобы стать знаменем", - произнес он в эфире телеканала "Россия 24".

На том же мероприятии его участники объявили, что три книги Татарского передаются в РНБ на вечное хранение.

Напомним, что Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин) погиб при взрыве в кафе на Университетской набережной 2 апреля. По делу об организованнном теракте арестовали петербурженку Дарью Трепову, которая в настоящее время сотрудничает со следствием.

фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру


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