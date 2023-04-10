Несовершеннолетняя петербурженка обратилась в больницу после взрыва в кафе на Васильевском острове

Медицинская помощь потребовалась ещё одной петербурженке, которая присутствовала в кафе на Васильевском острове в момент взрыва, пишет в понедельник, 10 апреля, 78.ru.

На этот раз в больницу попала 17-летняя школьница. У девушки диагностирован цефалгический синдром. После оказания помощи её отпустили домой.

Взрыв в баре Street Food Bar №1 на Университетской набережной произошёл вечером 2 апреля, в результате инцидента скончался военкор Владлен Татарский, ещё более 40 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе несовершеннолетние. Впоследствии силовики задержали 26-летнюю петербурженку Дарью Треповову. Как считает следствие, на творческом вечере военкора в баре именно она преподнесла ему в качестве подарка бюст с заложенным внутри взрывным устройством. Подробнее - в материале ЗАКС.Ру.