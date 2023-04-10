В ЗакСе состоялось очередное заседание по совершенствованию законодательства о КРТ

В Мариинском дворце 10 апреля снова собрали членов рабочей группы по разработке изменений законодательства в сфере комплексного развития территорий при Общественном штабе. Сейчас участники обсуждения обсуждают предложения по совершенствованию федерального законодательства.

Многие из критиков КРТ отмечали, что парламентарии поддерживают только некоторые предложения, которые, по мнению активистов, выгодны им, а не собственникам квартир в хрущевках. Например, рабочая группа не стала голосовать за норму, по которой дом будет исключен из программы КРТ, если будут выявлены нарушения при проведении общего собрания собственников. В ее поддержку выступили лишь десять человек.

Зато собравшиеся одобрили инициативу депутата Андрея Рябоконя, который призвал обеспечить семьи с детьми-инвалидами, жилье которых будет включено в программу КРТ, новой недвижимостью с доступом к социальным объектам. Ответить в полной мере на уточняющие вопросы активистов Рябоконь не смог. Также на заседании присутствовал общественник Никита Сорокин, который был представлен собравшимся как правозащитник, представляющий интерес инвалидов. Высказаться по профильному вопросу ему не дали.

В течение вечера активные участники штаба, выступающие против закона о КРТ, спорили с главой рабочей группы, единороссом Денисом Четырбоком о регламенте проведения собраний. Встреча продолжалась около двух часов.

Напомним, Общественный штаб по вопросам КРТ был сформирован в сентябре 2022 года после критики закона о комплексном развитии территории. Предполагалось, что совещательный орган сможет разработать поправки к закону, которые бы учитывали пожелания владельцев недвижимости в панельных "хрущевках". Последние в большинстве своем выступают за полную отмену закона.

Константин Леньков