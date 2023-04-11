"Дому с Мефистофелем" нашли подрядчика для проведения капремонта за 23 млн рублей

В понедельник, 10 апреля, Смольный определился с подрядчиком, который отремонтирует фасады и барельеф на "доме с Мефистофелем", который находится на Лахтинской, 24, в Петроградском районе.

Контракт с победившей компанией подпишут 27 апреля. Ремонт проведут за более чем 23 млн рублей, с учётом 3 млн рублей, которые потратят на Мефистофеля.

Петербургский вице-губернатор Анатолий Повелий отметил важность детального восстановления сложного барельефа. Поскольку исторический "возрождению" не подлежит, специалистам предстоит воспроизвести его в малейших деталях из фибробетона.

"Исторический барельеф Мефистофеля, который специалисты бережно собрали из осколков, останется музейным экспонатом. Сейчас он хранится в Петербургском центре культурного наследия имени академика Пиотровского", - прокомментировал ситуацию Повелий.

Барельеф восстановят в несколько приёмов: сначала воспроизведут новую модель на основе имеющихся фрагментов, после отольют его гипсовую форму. Затем элемент фасада изготовят в фибробетоне.

Напомним, барельеф с Мефистофелем сбили восемь лет назад. Акт вандализма обернулся для его виновников штрафом в 664 тысячи рублей. В прошлом году фрагменты оригинального горельефа, вернувшиеся к градозащитникам, выставили в Петербургском центре культурного наследия имени академика Б. Б. Пиотровского.