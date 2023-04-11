ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 14:54

Владельцы закрытых баров на Думской и Ломоносова назвали имя предполагаемого виновника их простоя

фото ЗакС политика Владельцы закрытых баров на Думской и Ломоносова назвали имя предполагаемого виновника их простоя

Предприниматели, имеющие отношение к опечатанным Следственным комитетом барам на Думской и Ломоносова, предположили, что к их закрытию может быть причастен некий Руслан Чемыртан, который якобы также владеет одним из заведений по соседству, пишет "Деловой Петербург".

"Работаю на Думской и Ломоносова с 2015 года. У одного из немногих есть лицензия на алкоголь, договоры на аренду и поставку продуктов. Платим налоги. А сейчас из-за конкретно одного "чёрного" бизнесмена, кто организовал вечеринку для школьников, встряли все добросовестные ребята", — поделился с "ДП" один из участников рынка.

Собеседники издания, знакомые с ситуацией, сообщили, что для большинства владельцев баров настали "тёмные" времена: многим, чтобы выжить, приходится сокращать персонал.

Напомним, что после ночного рейда на Думской и Ломоносова закрыли 13 баров. Ранее 17 других опечатали из-за уголовного дела о вовлечении несовершеннолетних в систематическое распитие спиртного (ч. 1 ст. 151 УК РФ). Фигурантов в разбирательстве пока нет.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости11 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама