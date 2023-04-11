Профессору Соловью* объяснили причину признания его иноагентом

Минюст раскрыл причины включения политолога Валерия Соловья* в реестр иностранных агентов, случившегося в сентябре прошлого года. На информацию, имеющуюся в решении суда по иску профессора к Минюсту, ссылается ТАСС.

В ведомстве утверждают, что с октября 2021 по февраль 2022 года Соловей*, ведущий YouTube-канала с более чем полумиллионом подписчиков, получил от компании Google 2,765 млн рублей.

Кроме того, утверждается, что в 2021 году политолог получил необозначенную сумму денег от австрийского института ICEUR-Вена.

В октябре иноагентом признали также юрлицо Соловья*, которое он по новейшему законодательству вынужден был создать.

*Минюст внес Валерия Соловья в единый реестр иноагентов