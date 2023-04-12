Здание РНБ на Фонтанке отреставрируют к осени следующего года

Чиновники из Государственной административно-технической инспекции Петербурга санкционировали реставрационные работы в здании Российской национальной библиотеки (РНБ), расположенном по адресу набережная Фонтанки, 36.

Как сообщается на сайте Смольного, подрядчику в лице ООО "Строительное дело - СГ" разрешили покрыть здание лесами, а также создать бытовой городок и пешеходную галерею.

Ремонт должен завершиться к 18 августа следующего года.

Здание бывшего Екатерининского института, признанное памятником федерального значения, было построено по проекту Джакомо Кваренги в конце XVIII века. В начале нынешнего года состояние памятника стало поводом для жалобы в Следственный комитет.

фото: gati-online.ru