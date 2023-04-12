На бывшем заводе Toyota может начаться выпуск электрокаров e-Neva

Концерн "Алмаз-Антей" может начать выпускать разработанный Обуховским заводом электромобиль e-Neva на бывшем заводе Toyota в Петербурге. об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на вице-премьера Дениса Мантурова. Над реализацией инициативы в настоящее время работает Минпромторг.

В январе электрокар впервые показали посетившему город президенту Владимиру Путину. Максимальная скорость транспортного средства достигает почти 200 км в час, а максимальный пробег без подзарядки составляет 463 км.

В конце марта стало известно, что просуществовавший более года в режиме простоя завод Toyota в Шушарах стал российской госсобственностью. Производство теперь находится на балансе у ФГУП "НАМИ". В правительстве рассчитывают на его скорейший перезапуск.