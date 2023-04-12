Иван Ургант рассчитывает вернуться в эфир Первого канала

Телеведущий и шоумен Иван Ургант ответил на вопрос журналистов о возможности своего возвращения в эфир Первого канала, в котором он перестал появляться с начала спецоперации на Украине.

"Конечно, вернусь", - заверил он представителя РИА "Новости".

Популярную программу "Вечерний Ургант" руководство канала сняло с эфира в феврале прошлого года, сославшись на "общественно-политические события". Вскоре телеведущий сообщил, что ушел в отпуск и скоро вернется. Однако на государственных телеканалах он не появляется уже больше года.

Ургант время от времени становится объектом нападок для поклонников продолжающейся спецоперации.

фото: Иван Ургант/ Telegram