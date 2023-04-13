Хозяина квартиры, где скрывалась Трепова, отправили под домашний арест

Ленинский районный суд Петербурга 13 апреля отправил под домашний арест Дмитрия Касинцева, в квартире которого после взрыва в кафе Street Food Bar №1 останавливалась обвиняемая в исполнении теракта Дарья Трепова, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Касинцеву предъявили обвинение по статье о несообщении о преступлении (ст.205.6 УК РФ). Максимальное наказание по ней - лишение свободы на срок до одного года.

Мера пресечения избрана по 10 июня. Судебное заседание проходило в закрытом режиме.

Обвиняемый был знаком с мужем Треповой и разрешил ей остаться у себя после взрыва на Васильевском острове. Изначально Касинцев проходил по делу свидетелем.

Напомним, взрыв 2 апреля прогремел на творческом вечере военного корреспондента Владлена Татарского. Взрывное устройство, по информации следствия, находилось в статуэтке, которую Трепова подарила военкору. Татарский погиб, несколько десятков человек получили ранения.

Трепову задержали на следующий день. Задержанная заявила, что действовала по чужому поручению и была не в курсе содержимого статуэтки. Ей предъявили обвинение в преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 205 (террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку) и ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой).

Позже ФСБ объявила, что взрыв организовал украинец Юрий Денисов, который через посредника передал Треповой начиненную взрывчаткой фигуру.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга