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Хозяина квартиры, где скрывалась Трепова, отправили под домашний арест

фото ЗакС политика Хозяина квартиры, где скрывалась Трепова, отправили под домашний арест

Ленинский районный суд Петербурга 13 апреля отправил под домашний арест Дмитрия Касинцева, в квартире которого после взрыва в кафе Street Food Bar №1 останавливалась обвиняемая в исполнении теракта Дарья Трепова, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Касинцеву предъявили обвинение по статье о несообщении о преступлении (ст.205.6 УК РФ). Максимальное наказание по ней - лишение свободы на срок до одного года. 

Мера пресечения избрана по 10 июня. Судебное заседание проходило в закрытом режиме.

Обвиняемый был знаком с мужем Треповой и разрешил ей остаться у себя после взрыва на Васильевском острове. Изначально Касинцев проходил по делу свидетелем.

Напомним, взрыв 2 апреля прогремел на творческом вечере военного корреспондента Владлена Татарского. Взрывное устройство, по информации следствия, находилось в статуэтке, которую Трепова подарила военкору. Татарский погиб, несколько десятков человек получили ранения.

Трепову задержали на следующий день. Задержанная заявила, что действовала по чужому поручению и была не в курсе содержимого статуэтки. Ей предъявили обвинение в преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 205 (террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку) и  ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой).

Позже ФСБ объявила, что взрыв организовал украинец Юрий Денисов, который через посредника передал Треповой начиненную взрывчаткой фигуру.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга


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