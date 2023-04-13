Под Петербургом готовятся начать реставрацию дачи Маяковского

В Левашово стартует реставрация деревянной дачи, известной тем, что в ней в 1918 году жил поэт Владимир Маяковский. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на региональное отделение ВООПИиК. Организация получила объект в безвозмездное пользование три года назад, когда его состояние было близким к аварийному. Ориентировочно, работы завершатся до конца следующего года.

"Здесь будет применяться комбинированный подход с частичным демонтажем элементов и частичной переборкой с сохранением конструкции самого здания", - рассказал глава петербургского филиала ВООПИиК Антон Иванов.

На сегодняшний день участок расчистили от мусора. Был также проведен демонтаж перегородок, появившихся после 1910-х годов. На сегодняшний день, по данным экспертов, 75% процентов здания в стиле модерн пребывает в аварийном состоянии, стены утратили несущую способность. В прошлом году контракт на восстановление регионального памятника заключили на 52 млн рублей.

фото: Дина Коблова / MR7