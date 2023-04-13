Товарооборот между Петербургом и Белоруссией достиг рекордного значения

В Смольном прошла встреча петербургского руководства с чрезвычайным и полномочным послом республики Беларусь в РФ Дмитрием Крутым. В ходе мероприятия последний озвучил некоторые статистические цифры, касающиеся развития двусторонних экономических отношений.

Так, за прошлый год объем товарооборота между Петербургом и республикой впервые превысил отметку в 2 млрд долларов и составил рекордные 2,65 млрд долларов. Кроме того, в 2022 году увеличились закупки техники из соседней страны: показатель вырос до 2800 единиц.

"Это красноречивое подтверждение тому, что даже беспрецедентно активное санкционное давление Запада не может помешать развитию тесного союза между Беларусью и Россией, а также одним из наших ключевых партнеров - Санкт-Петербургом", - резюмировал Крутой, цитируемый сайтом посольства.

Со своей стороны, губернатор Александр Беглов пообещал оказать помощь в открытии белорусского генконсульства на территории города. В настоящее время ведется поиск подходящего помещения.

В Минске с 19 по 21 апреля состоятся дни Петербурга, на которых ожидается появление Беглова.

фото: gov.spb.ru