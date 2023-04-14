Линченко и Пиотровский получили благодарности президента за памятник участникам Кронштадтского восстания

В Смольном 14 апреля вручили благодарности президента России создателям монумента к столетию Кронштадтского восстания. В церемонии участвовали специальный представитель Владимира Путина Сергей Иванов и помощник президента Владимир Мединский. Благодарности передал губернатор Петербурга Александр Беглов.

"То, что этот памятник появился – свидетельство нашей силы и единства, того, что мы честно относимся к своему прошлому", - передала слова Беглова пресс-служба Смольного.

Благодарностей удостоились заместители губернатора Николай Линченко и Борис Пиотровский, заместитель исполнительного директора Российского военно-исторического общества Алексей Кондратьев, начальник отдела археологии Государственного музея истории Санкт‑Петербурга Ярослава Былинкина и скульптор Денис Стритович. Почетную грамоту вручили главе администрации Кронштадтского района Андрею Кононову.

Памятник матросам-кронштадтцам открыли в декабре 2021 года в честь столетия восстания на остров Котлин.

Кронштадтский мятеж в конце февраля 1921 года поднял экипаж кораблей Балтийского флота при поддержке военного гарнизона и населения Кронштадта. Они выступили против политики "военного коммунизма" и единовластия большевиков. Восставшие требовали установить свободу собраний и профессиональных союзов, вернуть свободу слова для социалистических партий и анархистов, освободить политических заключенных, уравнять пайки для трудящихся и провести перевыборы в советы. Восстание подавила красная армия. Восьми тысячам кронштадтцев удалось по льду уйти в Финляндию.

Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга