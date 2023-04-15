В Генштабе пообещали не рассылать электронных повесток "веерным" образом

После вступления в силу закона об электронных повестках их рассылка не будет носить массового характера, заявил представитель главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Андрей Бирюков.

"Веерных" рассылок "электронных повесток" гражданам призывного возраста не будет. Единый электронный реестр воинского учета создан, прежде всего, для упрощения взаимодействия граждан с военными комиссариатами", - приводит его слова "Интерфакс".

Новые правовые нормы, по его словам, избавляют от необходимости являться в военкомат лично для постановки на воинский учет и оформления отсрочек. В свою очередь, весенняя призывная компания, как уверяет Бирюков, идет в плановом режиме и завершится 15 июля.

Накануне президент Владимир Путин подписал закон, вводящий в обиход электронные повестки и поражающий в правах уклонистов. Против рассылки повесток через "Госуслуги" в Петербурге выступила партия "Яблоко".