ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 15:36

Хуснуллин сообщил о внесении в правительство программы развития новых территорий

фото ЗакС политика Хуснуллин сообщил о внесении в правительство программы развития новых территорий

На рассмотрение правительства поступила программа развития четырех новых регионов, сообщил 16 апреля вице-премьер Марат Хуснуллин. Заявление прозвучало в видеообращении, выложенном в личном Telegram-канале чиновника.

"Мы доработали программу социально-экономического развития четырех новых регионов, это Донецкая, Луганская народные республики, Херсонская область, Запорожская область. Все разногласия сняли, получился комплексный документ, внесли его в правительство", — заявил Хуснуллин.

Вице-премьер выразил надежду на то, что утверждение программы состоится уже на следующей неделе. "В субботу я с каждым руководителем региона, с его командами подробно всё обсудил и фактически мы обо всем договорились", — добавил он.

Президент Владимир Путин подписал законы о принятии четырех новых регионов в состав России в начале октября прошлого года. В январе он говорил, что эти территории должны достичь показателей общероссийского уровня жизни в горизонте 2030 года.

Фото: Telegram-канал Марата Хуснуллина


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости16 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама