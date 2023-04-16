Росгвардия насчитала в Петербурге 84 тысячи участников пасхальных богослужений

Пасхальные богослужения состоялись в 411 церквях на территории Северной столицы и Ленинградской области, сообщил 16 апреля Telegram-канал "Росгвардия Петербурга". Участие в праздничных мероприятиях приняли 84 тысячи человек в обоих регионах.

За порядком в пасхальную ночь следили около 180 сотрудников ОМОН "Бастион". Кроме того, к храмам были приближены маршруты патрулирования 230 машин вневедомственной охраны Росгвардии. Нарушений общественного порядка замечено не было.

В целом по России участие в пасхальных мероприятиях приняли 2,8 миллиона верующих, следует из сообщения официального представителя МВД Ирины Волк. "Почти 13 тысяч торжественных богослужений и крестных ходов состоялись в 7,8 тысячах населенных пунктов Российской Федерации", — отметила она.

Ранее губернатор Александр Беглов обратился к петербуржцам с поздравлением с праздником Пасхи. Сам он минувшей ночью присутствовал на богослужении в Казанском соборе. В свою очередь, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко встречала Пасху в новом храме в Приморском районе.

Фото: Telegram-канал "Росгвардия Петербурга"