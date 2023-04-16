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Новости 17:39

"Горэлектротранс" намерен потратить более четырех миллиардов рублей на закупку трамваев

фото ЗакС политика "Горэлектротранс" намерен потратить более четырех миллиардов рублей на закупку трамваев

"Горэлектротранс" разместил на сайте Госзакупок две заявки на приобретение новых трамваев на общую сумму более 4,4 миллиарда рублей. За эти деньги предприятие рассчитывает получить более 20 ретротрамваев и в придачу к ним еще почти полтора десятка обычных.

В первом случае предприятие собирается закупить 22 двухсекционных трамвая в стиле ретро за 3,1 миллиарда рублей. Техника должна быть поставлена до конца августа 2024 года, вагонам полагается быть низкопольными и способными вписаться в кривую радиусом 14 метров.

В случае с обычными трамваями "Горэлектротранс" назначил цену в 1,3 миллиарда рублей. За эти деньги планируется купить 14 односекционных низкопольных вагона. Предприятие рассчитывает получить их к концу июня следующего года.

В конце марта стало известно, что "Горэлектротранс" определился с поставщиком трамваев в стиле ретро за 12,85 миллиарда рублей. Всего же он рассчитывает приобрести в ближайшие годы 225 троллейбусов и трамваев.


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