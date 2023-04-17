Во дворце Юсуповой хотят открыть музей реставрации

После ремонта в здании особняка Зинаиды Юсуповой на Литейном проспекте в нем может появиться музей реставрации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора государственного музея "Исаакиевский собор" Юрия Мудрова. Концепция будущего культурного учреждения уже готова, сейчас для него собираются материалы.

"Дело в том, что Ленинград, Петербург - это крупнейший центр реставрации и нашей страны, и всего мира. То чудо послевоенного возрождения, которое было осуществлено, оно получило отклик во всем мире, и наша реставрация была признана эталонной", - отметил Мудров.

По оценке директора, здание-памятник площадью более 7 тысяч кв. метров находится в "очень тяжелом состоянии". Пока Смольный только собирается оказать поддержку в приведении его в порядок.

О передаче особняка Юсуповой с полуторавековой историей на баланс музея "Исаакиевский собор" стало известно в марте. С середины прошлого столетия и до последнего времени в здании базировались различные фирмы и общественные организации.