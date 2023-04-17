В ЗакСе обсудят идею обязательных трансляций заседаний мундепов 20 апреля

Постоянная комиссия Законодательного собрания Петербурга по организации публичной власти 20 апреля собирается обсудить законодательную инициативу об обязательных трансляциях заседаний муниципальных советов. Председатель комиссии Юрий Гладунов направил приглашения на встречу главам МО "№72" Павлу Швецу и МО "Южно-Приморский" Юрию Епифанцеву, которые выступали с таким предложением.

Изначально идею законодательно обязать муниципалов вести видеотрансляции заседаний представил глава МО №72 Швец еще в декабре 2019 года. За это время парламентарии обсуждали инициативу лишь однажды, в январе 2020 года. Тогда депутаты решили оставить этот вопрос на усмотрение Заксобрания. С тех пор ЗакС к этому законопроекту не возвращался.

В январе 2022 года Швец решил напомнить о законопроекте председателю ЗакСа Александру Бельскому. В марте 2023 года совет МО "Южно-Приморский" выступил в поддержку идеи коллеги и направил в парламент аналогичную инициативу.

Авторы инициативы уверены, что обязательные трансляции положительно скажутся на открытости и доступности муниципальной власти, которую президент Владимир Путин называет "самой близкой к людям".

Константин Леньков